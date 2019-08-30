Умер основатель транснациональной компании Tetra Pak Ханс Раусинг

Ханс Раусинг, сын основателя шведского производителя антисептической упаковки Tetra Pak Рубена Раусинга, скончался на 93 году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT Nyheter. Унаследовав от отца успешный бизнес, Ханс превратил его в транснациональную корпорацию и стал одним из богатейших людей в мире.

"Он возглавлял международную экспансию Tetra Pak​​​. Отец основал компанию, но сын вывел ее на международный уровень, и тогда она начала приносить прибыль", - так прокомментировал смерть Раусинга шведский журналист Хенрик Боргстрём.

Напомним, что компания Tetra Pak была основана в 1951 году и развивалась как семейный бизнес. Первые годы она производила картонную упаковку для молочных продуктов, а затем наладила технологию антисептической упаковки. Производственные линии компании поставлялись в том числе и в СССР.