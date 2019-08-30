Новости

Вышел второй трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" 10:05
В Ростовской области три человека сгорели в частном доме 10:03
Видео: У Соль-Илецка военные самолеты приземлились на грунтовую полосу 10:01
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря 09:51
В Британии предрекли миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам 09:48
Трое забайкальцев похитили табун лошадей стоимость более 1 млн рублей 09:44
Севший в Екатеринбурге из-за птиц самолет вылетел в Таджикистан 09:36
В Петербурге отметили 300-летие самого старого маяка в России 09:32
В кемеровской тайге пропали пенсионер и его внук 09:28
В Приморье сель сошел на железнодорожные пути 09:25
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне 09:23
СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге 09:15
Депутат Верховной рады не смог выступить на украинском языке 08:53
Новая зона отдыха с детьми появится на набережной Шитова в Москве 08:43
СМИ: Россия может купить у Ирана партию беспилотников 08:29
На севшем из-за птиц в Екатеринбурге самолете не нашли повреждений 08:20
На Сахалине открыли железную дорогу после реконструкции 08:12
Португалия может опередить Россию после первого тура групповых турниров 08:08
Несправедливо отсидевшая американка получила три миллиона долларов 08:01
Видео: "Вышний Волочек" провел в Черном море первые стрельбы "Калибрами" 08:00
Пропавшую в лесу под Петербургом девочку нашли живой 07:58
Россиянки завершили выступление на US Open в одиночном разряде 07:54
Кононов заявил, что ряд футболистов покинет "Спартак" 07:39
Лайнер "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Екатеринбурге 07:32
Медведев и Рублев вышли в третий круг US Open 07:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 09:48
Рубрика: Общество

В Британии предрекли миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам

Текст: Андрей Васильев

Главный санитарный врач Британии Салли Дэвис заявила, что массовый корм животных антибиотиками грозит большими последствиями для мира, чем глобальное потепление. Об этом сообщает The Daily Mail.

Человеческий организм вырабатывает устойчивость к антибиотикам посредством выработки так называемых супербагов. Эти супербактерии могут вырабатывать специальный фермент, который разрушает мощь антибиотика, а также способны создавать в организме своего рода заслон, через который антибиотик проникнуть в него оказывается не в состоянии.

Фото: pixabay.com
Врачи предупредили об опасности наступления "пост-антибиотической эры"

По словам Салли Дэвис, "антибиотики лежат в основе современной медицины - у вас без них не может быть всех видов операций без риска заражения". Профессор утверждает, что только в Британии 10 миллионов человек могут умирать каждый год, "если мы не справимся с этим". Некоторые штаммы, включая туберкулез, MRSA и Clostridium difficile, больше не реагируют на антибиотики, которые раньше были эффективны против них.

Причина выработки устойчивости организма к антибиотикам, по мнению Дэвис, лежит в том, что современное мировое животноводство практически полностью перешло на корма, в которых содержатся гормоны роста.

Салли Дэвис, которая покидает свой пост в сентябре после девяти лет, проведенных в британском правительстве, также предостерегла от импорта мяса или рыбы из стран, которые "злоупотребляют" антибиотиками в сельском хозяйстве. К ним, в первую очередь, относятся Соединенные Штаты, где по данным экспертов, до 70 процентов мяса производится от животных, которых кормили антибиотиками.

Общество Здоровье В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан"
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря