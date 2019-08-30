В Британии предрекли миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам

Главный санитарный врач Британии Салли Дэвис заявила, что массовый корм животных антибиотиками грозит большими последствиями для мира, чем глобальное потепление. Об этом сообщает The Daily Mail.

Человеческий организм вырабатывает устойчивость к антибиотикам посредством выработки так называемых супербагов. Эти супербактерии могут вырабатывать специальный фермент, который разрушает мощь антибиотика, а также способны создавать в организме своего рода заслон, через который антибиотик проникнуть в него оказывается не в состоянии.

По словам Салли Дэвис, "антибиотики лежат в основе современной медицины - у вас без них не может быть всех видов операций без риска заражения". Профессор утверждает, что только в Британии 10 миллионов человек могут умирать каждый год, "если мы не справимся с этим". Некоторые штаммы, включая туберкулез, MRSA и Clostridium difficile, больше не реагируют на антибиотики, которые раньше были эффективны против них.

Причина выработки устойчивости организма к антибиотикам, по мнению Дэвис, лежит в том, что современное мировое животноводство практически полностью перешло на корма, в которых содержатся гормоны роста.

Салли Дэвис, которая покидает свой пост в сентябре после девяти лет, проведенных в британском правительстве, также предостерегла от импорта мяса или рыбы из стран, которые "злоупотребляют" антибиотиками в сельском хозяйстве. К ним, в первую очередь, относятся Соединенные Штаты, где по данным экспертов, до 70 процентов мяса производится от животных, которых кормили антибиотиками.