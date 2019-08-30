В древнегреческих храмах нашли следы работы неизвестных машин

Доцент архитектуры из Университета Нотр-Дам Алессандро Пьераттини исследовал огромные каменные блоки, использовавшиеся при строительстве величественных храмов в Древней Греции, и обнаружил на них следы использования неизвестных науке подъемных машин.

Краткий отчет об исследовании приведен на сайте Университета Нотр-Дам. Известно, что древние греки первыми из всех цивилизаций начали использовать примитивные подъемные краны.

Согласно общепринятому мнению, краны не использовались до 515 года до н.э. Однако также известно, что многие храмы были возведены из огромных камней до появления этих кранов. Как же древним людям удавалось поднимать массивные блоки?

Алессандро Пьераттини, похоже, нашел разгадку этой тайны. По его мнению, древние греки начали экспериментировать с подъемными машинами еще в 700-650 гг. до н.э., то есть за полтора века до появления первых кранов.

К этому выводу архитектора подтолкнуло изучение каменных блоков, из которых были возведены самые ранние греческие храмы в Истмии и Коринфе. Каждый из таких "кирпичей" весит от 200 до 400 кг. Они датированы 700-650 гг. до н.э.

На каждом блоке исследователь обнаружил сдвоенные канавки, идущие параллельно. Пьераттини утверждает, что они предназначались для подъема и укладки блоков при строительстве стен храма.

По его мнению, это были предшественники подъемных кранов. Пьераттини считает, что в седьмом веке до нашей эры древнегреческие строители экспериментировали с некой подъемной рамой. А около 600 года до нашей эры они объединили эти примитивные лебедки в единые каркасы.

Подобные механизмы древние коринфяне использовали при строительстве своих кораблей. Как именно они выглядели, можно только предполагать - остатки этих машин археологи пока не находили. Однако Пьераттини говорит, что это была самая передовая технология своего времени.

"После подъема блоки укладывали, маневрируя ими при помощи метода, предвосхищавшего изощренную технику классического периода, - утверждает Пьераттини. - Это была комбинация рычагов и тросов, которые позволяли опускать каждый блок вплотную к соседнему, уже установленному в стене. Это самое раннее документально подтвержденное использование рычага в древнегреческом строительстве".