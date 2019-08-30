В Греции 13 человек стали жертвами вируса лихорадки Западного Нила

В Греции с начала этого года 13 человек скончались от вируса лихорадки Западного Нила, переносчиками которого являются комары. Число инфицированных достигло 131.

Только за последнюю неделю заразились еще 35 человек, трое из них скончались. Сейчас в больницах остаются 16 человек. Таковы данные Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты сообщают, что больше всего инфицированных - 28 - в греческой области Ксанти, на втором месте Кавала - 27 случаев, пишет ТАСС.

Вирусные инфекции лихорадки Западного Нила зарегистрированы также в Венгрии, Румынии, Франции, Италии, Австрии, Болгарии, Сербии, Турции и на Кипре.