Новости

В Петербурге повторен температурный рекорд 1942 года 14:34
В России началось серийное производство беспилотника "Орион" 14:33
Под Москвой перевернулся самосвал с мусором 14:32
УАЗ назвал цены на "Патриот" с "автоматом" 14:24
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения 14:20
Один человек погиб в результате вынужденной посадки Ан-2 в Якутии 14:13
Следующее "Евровидение" пройдет в Роттердаме 14:13
Росгвардия аннулировала 25 тысяч лицензий на гражданское оружие 14:04
Белорусская экспозиция широко представлена на выставке в Дамаске 14:04
В Москве-реке обнаружили тело главы компании Global Safe Group 14:00
Синоптики пообещали летнюю погоду в День знаний 13:54
В ДТП с двумя автобусами под Орлом пострадали пять человек 13:54
Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали визит Болтона 13:53
Новым директором РГАЛИ стала Ольга Шашкова 13:43
До конца года в России откроется 100 новых школ 13:35
В машинах скорой помощи появились кнопки вызова Росгвардии 13:25
Медведев поздравил Александра Лукашенко с днем рождения 13:05
Конец "вакханалии": Минпросвещения сократит количество учебников 13:04
Педагоги и родители высказались за запрет мобильников в школах 12:58
В ГУМе заработал Bosco MISHKA Bar 12:57
Ученые исследовали корабль легендарной пропавшей экспедиции 12:57
На шахте в КЧР обрушилась горная порода 12:50
Эд Ширан может написать главную тему к следующему фильму о Джеймсе Бонде 12:46
Первый день форума "Город образования" собрал рекордное число посетителей 12:45
Угнавший машину с ребенком красноярец отправится в колонию 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
От чего можно отказаться в магазине с пользой для природы
От чего можно отказаться в магазине с пользой для природы
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 13:25
Рубрика: Происшествия

В машинах скорой помощи появились кнопки вызова Росгвардии

Текст: Владислав Куликов

В машинах скорой помощи и общественном транспорте начали устанавливать тревожные кнопки для вызова правоохранителей в экстренных ситуациях. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

В Кургане "скорая" отказалась забирать пациента из-за агрессии очевидцев

"Благодаря межведомственному взаимодействию в 18 субъектах нашей страны более 600 машин скорой помощи оборудованы специальными техническими средствами экстренного вызова. Аналогичный проект реализуется и с организациями общественного транспорта", - сказал Золотов, чьи слова приводит ТАСС.

В некоторых регионах начались пилотные проекты, в рамках которых в общественном транспорте устанавливаются видеокамеры и кнопками тревожной сигнализации. На поступающие сигналы реагируют наряды вневедомственной охраны Росгвардии.

Как подчеркнул Золотов, это решение позволило существенно снизить количество правонарушений. Видеокамеры помогают фиксировать нарушения, а благодаря тревожным кнопкам правоохранители оперативно реагируют и задерживают хулиганов по горячим следам.

Ранее, несколько лет назад, было ужесточено наказание за хулиганство на транспорте.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан"
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря