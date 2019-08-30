В машинах скорой помощи появились кнопки вызова Росгвардии

В машинах скорой помощи и общественном транспорте начали устанавливать тревожные кнопки для вызова правоохранителей в экстренных ситуациях. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Благодаря межведомственному взаимодействию в 18 субъектах нашей страны более 600 машин скорой помощи оборудованы специальными техническими средствами экстренного вызова. Аналогичный проект реализуется и с организациями общественного транспорта", - сказал Золотов, чьи слова приводит ТАСС.

В некоторых регионах начались пилотные проекты, в рамках которых в общественном транспорте устанавливаются видеокамеры и кнопками тревожной сигнализации. На поступающие сигналы реагируют наряды вневедомственной охраны Росгвардии.

Как подчеркнул Золотов, это решение позволило существенно снизить количество правонарушений. Видеокамеры помогают фиксировать нарушения, а благодаря тревожным кнопкам правоохранители оперативно реагируют и задерживают хулиганов по горячим следам.

Ранее, несколько лет назад, было ужесточено наказание за хулиганство на транспорте.