Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: Русское оружие
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
30.08.2019 15:25
Текст: Николай Грищенко

В России началась разработка систем РЭБ нового поколения

В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".

Об этом на авиасалоне МАКС-2019 сообщил советник первого заместителя генерального директора АО "КРЭТ" Владимир Михеев.

"Станции "Красуха-4" и "Ртуть-БМ" активно эксплуатируются и прекрасно показали себя, в том числе в конфликтах различной интенсивности. Обновление и модернизация мобильных комплексов ведутся постоянно, а новые технологии позволяют производить перепрограммирование и улучшать технические характеристики изделий", - сказал он.

По его словам, испытания новых комплексов РЭБ уже начались и проходят в рабочем режиме.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Отметим, что мобильные комплексы семейства "Красуха" на дальности до 400 километров обнаруживают и эффективно подавляют бортовые РЛС самолетов противника. "Красуха" также позволяет осуществлять подавление всех типов радиолокационных комплексов, установленных на вертолетах и беспилотниках, а также крылатых ракетах. Применяемые в них широкополосные станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов.

Станции "Ртуть-БМ" позволяют не только спровоцировать подрыв неуправляемых боеприпасов на безопасном расстоянии, но и осуществлять радиотехническую разведку воздушного пространства.

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