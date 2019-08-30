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30.08.2019 13:55
Рубрика: Общество

В школах российских регионов появятся "Академические классы"

Текст: Мария Агранович
Совместный проект Минобрнауки и Московского департамента образования "Академические классы" идет в регионы.
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Практика предпрофессионального образования "Академический (научно-технологический) класс в московской школе" действует в столице с 2016 года. Сейчас в проект вовлечены 13 школ - это более 800 обучающихся, а еще 23 научных института и 14 федеральных вузов.

До конца года в России откроется 100 новых школ

Что это за классы? Старшеклассники не просто изучают различные науки, но "с головой" погружаются в научно-исследовательскую и проектную деятельность. Информационные технологии, медицина, инженерное дело - программы учебных предметов здесь дополняют серьезные исследовательские практикумы, во время которых школьники работают на современном лабораторном оборудовании, используя не только возможности школы, но и ресурсы НИИ и вузов. А помогают им настоящие ученые - профессора и академики. Например, уже известно, что в этом году в московских школах свои лекции прочтут 12 академиков РАН.

- Интерес московских школьников к проекту растет, более того число участников из большой науки каждый год увеличивается, - отметил на форуме "Город образования" министр науки и высшего образования Михаил Котюков. - Мы сегодня договорились, что проект сможет расширить свои границы, и в ближайшее время не только новые московские школы примут в нем участием, но и школы российских регионов. Мы очень ждем еще больше заинтересованных людей из вузов и научных институтов, готовых участвовать в ранней профориентации школьников и передавать им лучшие практики и опыт исследовательской работы.

Фото: iStock
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По словам главы московского департамента образования Исаака Калины, опыт академических классов будет распространяться по России в рамках столичного проекта "Взаимообучение городов", куда входят 92 города.

- Самая большая ценность работы академических классов в том, что они помогают нашим старшеклассникам реализовать достаточно сложную мечту о науке, - подчеркнул Калина

Общество Образование Правительство Минобрнауки Реформа образования
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