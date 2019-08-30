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30.08.2019 16:15
Рубрика: В мире

В США начало работу командование космических сил

Текст: Диана Ковалева

Американское космическое командование, созданное по указу президента Дональда Трампа, начало свою работу в США. Об этом сообщает местный телеканал CBS. По мнению экспертов, структура нацелена на противостояние влиянию России и Китая.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Торжественная церемония учреждения командования шестых по счету вооруженных сил Соединенных Штатов (вдобавок к сухопутным войскам, ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты и Береговой охране) прошла в Розовом саду Белого дома. В ней принял участие сам Трамп и четырехзвездный генерал Джон Реймонд, назначенный руководителем структуры, в подчинении которой теперь будут находиться 87 частей и подразделений. Во время церемонии был также продемонстрирован флаг новых войск, на котором изображен символ США, белоголовый орлан, простирающий крылья над Землей.

Как заявил во время церемонии Трамп, именно космос в скором времени станет сферой противостояния, и отметил, что лучший способ предотвратить конфликт - это "подготовиться к победе".

Фото: AP Photo/Kamil Zihnioglu
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Пока неизвестно, где будет располагаться штаб космического командования. Его было решено временно разместить на военно-воздушной базе Петерсон.

Распоряжение о создании космических сил Дональд Трамп отдал в июне 2018 года. Однако для того, чтобы новый род войск действительно начал свою работу, требуется одобрение конгресса.

Примечательно, что космические силы ранее уже существовали в США, но были упразднены после терактов 11 сентября 2001 в связи с тем, что все внимание ВС страны сосредоточились на борьбе с терроризмом.

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