В Восточной Германии пройдут выборы в региональные парламенты

Выборы в региональные парламенты (ландтаги) пройдут в это воскресенье, 1 сентября, в двух восточных землях ФРГ - Бранденбурге и Саксонии.

Согласно опросам общественного мнения, до недавнего времени лидирующие позиции в предвыборном рейтинге региона занимала правая партия "Альтернатива для Германии", известная своей антимиграционной риторикой и поддержкой идеи сближения с Россией. Однако уже в преддверии выборов показатели "АдГ" слегка ухудшились, если судить по данным социологического института INSA, опубликованным 27 августа: партия "сравняла счет" с правящей Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в Бранденгбурге и уступила на четыре процента ее партнеру по коалиции Христианско-демократическому союзу (ХДС) в Саксонии.

Помимо этих трех объединений, весьма влиятельными на грядущих выборах можно считать "Зеленых", которые наряду с "Альтернативой" в последнее время явно прибавили в поддержке, впервые заняв в одном из многочисленных соцопросов первое место в рейтинге электоральных предпочтений.

Также на выборах будет представлена социалистическая "Левая" партия, чей рейтинг в начале месяца достиг своего исторического минимума и составил 11,5 процентов по стране.