Володин принял участие в открытии памятника на могиле Кобзона

В пятницу состоялось открытие памятника на могиле Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы, в их числе - председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Иосиф Кобзон посвятил всю жизнь родной стране, все знаковые события истории Советского Союза, современной России, "как радостные, так и трагические, проходили с участием Иосифа Давыдовича", отметил спикер.

В том числе - достижения в сфере освоения космоса. "Здесь присутствует первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, с которой дружил Иосиф Давыдович. Он был не просто близок для нее - это был родной для нее человек, потому что именно Иосиф Давыдович всегда поддерживал первый отряд космонавтов", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что Иосиф Кобзон "не побоялся войти в "Норд-ост" и предложить себя в качестве заложника для того, чтобы были освобождены дети, мирные граждане, а также делал все для того, чтобы как можно быстрее кончились военные действия в Афганистане".

Иосиф Кобзон также выступал с концертом перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, поднимал своими песнями боевой дух солдат в Грозном и Каспийске.

"Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины", - продолжил Вячеслав Володин. Он также напомнил, что в стенах Госдумы Иосиф Кобзон всегда занимал принципиальную позицию, отстаивал интересы своих избирателей.

"Мы с вами сегодня вспоминаем Гражданина с большой буквы, - сказал Вячеслав Володин. - Крайне важно, чтобы он оставался с нами через свое творчество, через свои поступки, которые должны всех нас обязывать к такому же служению, как служил нашей стране Иосиф Кобзон".

Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года на 81-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Он был депутатом Государственной думы шести созывов, с 2003 под 2011 год был Председателем Комитета по культуре. Он был почетным членом Российской академии художеств, удостоен многочисленных наград СССР, РФ и зарубежных стран.