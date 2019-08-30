Новости

Пахом простился со спутницей своей жизни Натальей Почечуевой 17:37
В "Краснодаре" прокомментировали итоги жеребьевки Лиги Европы 17:14
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле 17:12
Жители Петербурга узнали о судьбе деда через 78 лет 16:47
Павел Деревянко и Паспарту открыли новый сезон на СТС 16:46
В Ульяновской области органы опеки изъяли из приемной семьи 12 детей 16:42
Москва выразила надежду на адекватность нового украинского правительства 16:39
Володин принял участие в открытии памятника на могиле Кобзона 16:36
В Саратове обрушилась крыша завода 16:34
Петербуржца в костюме коня засудили за нарушение авторских прав 16:32
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым 16:30
В Самаре возбудили дело из-за отравления суши 63 человек 16:24
Disney сделает продолжение "Зверополиса" 16:20
В США начало работу командование космических сил 16:15
Евгений Писаревский стал еще одним финомбудсменом 16:05
Фото: Бузова заявила о своей "белоснежной репутации" 15:54
В Астрахани полицейские продавали наркотики для поимки наркоманов 15:51
Ученые рассказали, как связаны вегетарианство и уровень IQ 15:43
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях 15:38
Житель Прикамья занимался наркодилерством вместе с четырехлетним сыном 15:35
Volkswagen разработает красивый и доступный купе-кроссовер 15:32
Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии 15:30
Путин назвал нормальное число детей в семье 15:26
Суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева 15:13
Найденный в Эфиопии череп предка человека меняет представление об эволюции 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 16:36
Рубрика: Власть

Володин принял участие в открытии памятника на могиле Кобзона

Текст: Галина Мисливская
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В пятницу состоялось открытие памятника на могиле Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы, в их числе - председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Иосиф Кобзон посвятил всю жизнь родной стране, все знаковые события истории Советского Союза, современной России, "как радостные, так и трагические, проходили с участием Иосифа Давыдовича", отметил спикер.

Фото: Vesti.ru
В Донецке открыли идентичный московскому памятник Пушкину

В том числе - достижения в сфере освоения космоса. "Здесь присутствует первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова, с которой дружил Иосиф Давыдович. Он был не просто близок для нее - это был родной для нее человек, потому что именно Иосиф Давыдович всегда поддерживал первый отряд космонавтов", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что Иосиф Кобзон "не побоялся войти в "Норд-ост" и предложить себя в качестве заложника для того, чтобы были освобождены дети, мирные граждане, а также делал все для того, чтобы как можно быстрее кончились военные действия в Афганистане".

Иосиф Кобзон также выступал с концертом перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, поднимал своими песнями боевой дух солдат в Грозном и Каспийске.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Володин: Кобзон жил проблемами других людей

"Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины", - продолжил Вячеслав Володин. Он также напомнил, что в стенах Госдумы Иосиф Кобзон всегда занимал принципиальную позицию, отстаивал интересы своих избирателей.

"Мы с вами сегодня вспоминаем Гражданина с большой буквы, - сказал Вячеслав Володин. - Крайне важно, чтобы он оставался с нами через свое творчество, через свои поступки, которые должны всех нас обязывать к такому же служению, как служил нашей стране Иосиф Кобзон".

Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года на 81-м году после тяжелой и продолжительной болезни. Он был депутатом Государственной думы шести созывов, с 2003 под 2011 год был Председателем Комитета по культуре. Он был почетным членом Российской академии художеств, удостоен многочисленных наград СССР, РФ и зарубежных стран.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Умер Иосиф Кобзон
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал нормальное число детей в семье
Турция начала переговоры о покупке истребителей Су-57
Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
Россиянам могут разрешить выкупать свои кредиты с дисконтом