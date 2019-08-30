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Рубрика: В мире

Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии состоится в начале сентября

Операция по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии назначена на начало сентября. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Бакин.

Фото: РИА Новости/Мохамад Маруф
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С помощью миссии ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в конце августа была проведена перепись беженцев в лагере. Желание покинуть Эр-Рукбан выразили тысячи женщин, детей и стариков.

После вывода из лагеря они будут определены в центры временного размещения. Всего таких центров в Сирии более 50, 26 из них расположены в провинции Хомс, сообщил Бакин. Он отметил, что в центрах люди будут обеспечены питанием, медицинской и психологической помощью. Детям впервые начнут делать прививки, пишет ТАСС.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные бандформирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

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