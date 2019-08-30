Заявление на голосование на дому можно подать через госуслуги

Те избиратели, которые по состоянию здоровья или по инвалидности не могут посетить избирательный участок лично, могут воспользоваться этим сервисом и пригласить домой членов участковой избирательной комиссии с переносным ящиком для голосования.

Подать заявление могут обладатели личного кабинета на портале госуслуг, таких избирателей сейчас порядка 50 миллионов, т.е. почти половина их имеющих право голосовать. Опция по подаче заявлений уже активна.

В личных кабинетах пользователей портала госуслуг недавно появился раздел "Мои выборы", где гражданин может узнать, какие голосования состоятся в ближайшее время, найти адрес избирательного участка и ознакомиться со списком кандидатов.

Кнопка для подачи заявления на голосования на дому находится в подразделе "Ваш избирательный участок". Пользователь должен заполнить заявление, указать причину, по которой он не сможет лично прийти на участок (инвалидность, болезнь либо иная причина, предусмотренная законодательством).

Все личные данные "подтягиваются" из личного кабинета - система сама внесет в заявление ФИО, номер паспорта и адрес места жительства. Заявителю остается только подтвердить эту информацию. Во избежание ошибки или недобросовестных действий используется процедура подтверждения по sms-коду. Только после этого заявление уходит на рассмотрение ЦИК, который "по цепочке" передаст сведения в участковые комиссии по месту жительства заявителей.

Через портал госуслуг заявление можно подать до 4 сентября включительно. Статус обращения отражается в личном кабинете. По состоянию на 13:00 пятницы на госуслугах было подано 458 заявлений. "Это подтверждает актуальность сервиса и полезность его для наших граждан, которые не могут лично посетить избирательный участок", - отметила Галина Сташевская.

Те, кто не может либо не хочет воспользоваться электронной услугой, вправе до 14:00 8 сентября обратиться в свою УИК по телефону. Члены комиссии, проводящие голосование на дому, попросят избирателя подтвердить устное обращение письменным заявлением на бланке установленной форме.

Электронное заявление для голосования на дому стало восьмым цифровым сервисом из тех, которые ЦИК запустил в этом году в сотрудничестве с Минкомсвязи. Последним, девятым, станет выдача итогов голосования в личные кабинеты пользователей портала госуслуг. "Откроем после того, когда состоится Единый день голосования", - уточнила Галина Сташевская.