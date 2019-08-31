Борис Джонсон: Я мечтал стать рок-звездой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что мечтал стать рок-звездой. Об этом он заявил в пятницу, выступая на встрече с молодыми журналистами.

Джонсон отметил, что у него были разные цели. Были периоды, когда он думал, что мог бы стать музыкантом, рок-звездой, но это "не зашло очень далеко". Позже премьер-министр мечтал стать владельцем сети мультибрендовых магазинов и магнатом, но и здесь не преуспел.

По словам британского премьера, он хотел даже производить кухонную плитку, "и это стало полным провалом", - цитирует Джонсона ТАСС, ссылаясь на агентство Press Association.

Напомним, в июле Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй. Ранее политик возглавлял британский МИД и был мэром Лондона.