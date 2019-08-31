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Рубрика: Экономика

Эксперты сообщили, какие цветы подорожают к 1 сентября

Текст: Евгений Гайва
К 1 сентября цены на цветы вырастут на 15-20 процентов, рассказали "РГ" в Ассоциации "Теплицы России". Однако подорожает только импорт. Многие отечественные производители стоимость своей продукции не поднимают.
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

"В данном случае, речь идет об оптовых ценах. Мы называем примерный диапазон роста цен - 15-20 процентов в зависимости от региона и популярности сорта цветов", - уточняет член ассоциации, директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина.

Фото: iStock
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Что касается розничных цен, то, как пояснила учредитель компании "Да! Роза" Александра Литвиненко, их повышение в период празднования 1 сентября зависит от роста цен на импортные цветы на аукционах.

Больше всего дорожают экзотические и тропические растения, цветы с высоким стеблем. Меньше дорожают цветы массового спроса - розы, альстромерия, эустома, гладиолусы, хризантемы, лилии.

Ежегодно пик розничных продаж приходится на 30-31 августа. В этом году он сдвинется на один день: с 31 августа - 1 сентября, так как первый сентябрьский день приходится на воскресенье.

Чуть ниже пиковых показателей будут объемы продаж 2 и 3 сентября. Но в эти даты цветы также будут покупать в качестве подарков учителям, работающим в музыкальных школах, спортивных и других секциях.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Особенно популярны в этот период осенние цветы - гладиолус, георгин, хризантема. Однако хорошо продаются и традиционные букеты из роз, альстромерий, лилий.

Однако спрос на цветы ко Дню знаний снижается. Уменьшается также количество цветов в букете, люди реже покупают экзотические цветы и дорогие композиции, говорят эксперты. Это результат снижения покупательской способности населения, рост цен на канцтовары и одежду для учеников, повышение стоимости обучения.

Но есть и другие причины. "Цветы к 1 сентября меняют свое назначение и становятся не подарком учителю, а просто неким символом этого праздника. По этим причинам к 1 сентября стали покупать меньше цветов", - отмечают представители ассоциации. Еще три-пять лет назад продажи в последние дни августа росли на 50-60 процентов, а сейчас - только на 30 процентов относительно продаж первой половины августа.

Фото: РИА Новости
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Импортные цветы традиционно поставляются из Кении, Эквадора, Колумбии, Таиланда и стран Европы. При этом в последние годы растет доля африканских цветов и падает доля товара из Европы.

А в России цветочная отрасль - довольно молодое направление, оно нуждается в господдержке, считает президент ассоциации Алексей Ситников. Ведь помимо оплаты производителями цветов единого сельхозналога в шесть процентов с января 2019 года добавился НДС в 20 процентов. Это приводит к повышению себестоимости цветка, разница в цене с зарубежным товаром становится меньше, отмечает Ситников.

Сейчас импортная продукция в денежном выражении занимает 85-90 процентов всего российского рынка цветов.

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