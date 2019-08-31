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Рубрика: Спорт

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе "Формулы" в Бельгии

Текст: Артур Нанян

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.

Антуан потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за французом Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в автомобиль Юбера. В результате болид Антуана разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась. После небольшой паузы организаторы этапа объявили о прекращении гонки.

"С сожалением сообщаем, что в результате инцидента гонщик Антуан Юбер скончался от полученных травм", - говорится в сообщении Международной автомобильной федерации (FIA).

Что касается Корреа, то он находится в стабильном состоянии в больнице.

Спорт Формула-1
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