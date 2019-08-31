Кабмин одобрил выделение средств на здравоохранение в регионах

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении министерству здравоохранения средств из резервного фонда Кабмина на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны, сообщается на сайте кабмина.

Документом предусматривается выделение в текущем году ассигнований в размере 421 миллион 498 тысяч рублей для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, завершения расчетов по заключенным государственным контрактам и укрепления материально-технической базы медицинских организаций, говорится в сообщении.

Средства будут выделены четырем субъектам Федерации: Республике Хакасия, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям.