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31.08.2019 12:43
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил выделение средств на здравоохранение в регионах

Текст: Галина Мисливская

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении министерству здравоохранения средств из резервного фонда Кабмина на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны, сообщается на сайте кабмина.

Фото: РИА новости www.ria.ru
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Документом предусматривается выделение в текущем году ассигнований в размере 421 миллион 498 тысяч рублей для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, завершения расчетов по заключенным государственным контрактам и укрепления материально-технической базы медицинских организаций, говорится в сообщении.

Средства будут выделены четырем субъектам Федерации: Республике Хакасия, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Реформа здравоохранения
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