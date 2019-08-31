Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года

Правительство России поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2020 года представить новый проект национального плана развития конкуренции, рассчитанный на период до 2025 года. Такой пункт содержится в перечне решений, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

Двумя днями ранее глава антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил с докладом на заседании правительства. Подготовка нового плана развития конкуренции стала одним из поручений, данных по итогам доклада.

"ФАС России (И​​​.Ю.Артемьеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и до 10 марта 2020 года внести в Правительство РФ в установленном порядке проект национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы с проектом акта о его утверждении", - говорится в документе.

На данный момент действует план развития конкуренции на 2018-2020 годы.