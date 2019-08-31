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31.08.2019 12:54
Рубрика: Экономика

Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года

Текст: Галина Мисливская

Правительство России поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2020 года представить новый проект национального плана развития конкуренции, рассчитанный на период до 2025 года. Такой пункт содержится в перечне решений, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

Фото: iStock
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Двумя днями ранее глава антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил с докладом на заседании правительства. Подготовка нового плана развития конкуренции стала одним из поручений, данных по итогам доклада.

"ФАС России (И​​​.Ю.Артемьеву) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и до 10 марта 2020 года внести в Правительство РФ в установленном порядке проект национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы с проектом акта о его утверждении", - говорится в документе.

На данный момент действует план развития конкуренции на 2018-2020 годы.

Экономика Бизнес Правительство Правительство ФАС
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