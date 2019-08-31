Международный
авиационно-космический салон
Фото: Сергей Птичкин/РГ Китайские ударные беспилотники давно стали реальностью. Фото: Сергей Птичкин/РГ
Рубрика: Русское оружие
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
31.08.2019 10:57
Текст, фото: Сергей Птичкин

Китай показал новейшие беспилотники на МАКС-2019

Одной из самых интересных и посещаемых на МАКС-2019 стала экспозиция КНР. Впервые была показана целая серия беспилотников самого различного назначения.

Китай - страна-партнер Международного авиакосмического салона, который завершает свою работу в подмосковном Жуковском. И китайцы постарались показать свою авиационно-космическую промышленность во всей красе. Им это удалось.

Фото: Сергей Михеев
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К павильону, в котором демонстрируются полноразмерные элементы перспективного российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR929, с утра выстраивается очередь, желающих своими глазами увидеть лайнер будущего.

Не менее впечатляет находящийся рядом большой павильон КНР, в котором выставлены модели практически всего, связанного с авиацией и космосом, что выпускается сегодня в Поднебесной. Нельзя не отметить беспилотники, часть из которых - реально действующие. Китай в этом направлении сделал огромный рывок - там не только говорят и строят пиар-проекты, но и реально работают.

Как беспилотные воины поданы дрон-геликоптеры, названные BLOWFISH. Небольшие аппараты могут нести целую гамму вооружений - самонаводящуюся ракету, пулемет, гранатомет, небольшие, но мощные бомбы.

Фото: РИА Новости
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Показаны также беспилотные геликоптеры, создававшиеся в интересах военных, но нашедшие применение и в гражданском секторе. Такие аппараты способны вести мониторинг различных объектов, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. С их помощью можно доставлять небольшие грузы различного назначения.

На улице рядом с павильоном демонстрируются два больших беспилотника WING LOONG и ударное оружие, которое они несут.

Жаль, что у нас подобные системы существуют пока лишь в виде широко рекламируемых проектов будущего, часть из которых, правда, находится в стадии испытаний. Хочется верить, что представители минобороны, увидев и оценив на МАКС-2019 то, что уже сделано в Китае, придадут отечественным разработкам динамичное ускорение.

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