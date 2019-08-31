Китай призвал США к торговому сотрудничеству

Будучи двумя крупнейшими экономиками в мире, Китая и США тесно взаимосвязаны, сотрудничество остается лучшим выбором для обеих сторон. Консультации - это правильный путь разрешения ситуации. Китай решительно выступает против эскалации торговой войны и всегда готов спокойно и рационально разрешить проблемы путем переговоров и совместной работы. В Пекине надеются, что США успокоятся и вернутся на рациональный путь, сообща с Китаем постараются найти ключ к выходу из сложившегося затруднения.

Во втором квартале этого года темпы роста ВВП США упали с 3,1 до 2,1%. Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс прогнозировал, что война Вашингтона против Пекина обречена на провал, а американские компании ожидают огромные убытки. Больше половины опрошенных газетой "Вашингтон пост" экономистов предсказали наступление рецессии в США в ближайшие два года.

В торговой войне победителей нет, настаивают в Пекине. При сотрудничестве обе стороны получают выгоду, при вражде же обоюдно проигрывают. Разрешение разногласий путем консультаций выгодно не только для Китая и США, но и для всего мира.