Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

В субботу Китай при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника. Такую информацию распространила Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация.

Уточняется, что пуск состоялся в 07.41 по местному времени (02.41 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Один из выведенных на орбиту аппаратов - микрогравитационный экспериментальный спутник, а второй предназначен для исследования технологии солнечного паруса, пишет РИА Новости.

Это уже третий запуск ракеты семейства "Куайчжоу-1" (первый состоялся в январе 2017 года). Ракеты этого типа предназначены в основном для коммерческих пусков. Они доставляют на низкую орбиту аппараты массой до 300 килограммов.