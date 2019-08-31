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31.08.2019 16:31
Рубрика: В мире

Мэрию города во Франции оштрафовали за гендерный дисбаланс

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Мэр города Бург-ан-Бресс, что на востоке Франции, Жан-Франсуа Деба возмущен до глубины души: префектура департамента выставила ему штраф в 90 тысяч евро за то, что в администрации города и территориального объединения (еще 73 населенных пункта), который он также возглавляет, был нарушен гендерный баланс в пользу женщин.

Дело в том, что во Франции вот уже несколько лет, как вступил в силу закон, по которому руководящие органы муниципалитетов, министерств и прочих государственных структур обязаны соблюдать паритет по половому признаку. Предполагалось, что этот закон станет серьезным стимулом для того, чтобы мужчины, традиционно составлявшие большинство, потеснились, уступив места представительницам слабого пола. Речь шла о пропорции 60 процентов на 40.

Фото: Gettyimages
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В Бург-ан-Брессе это равновесие было нарушено самым явным образом и далеко не в пользу мужчин: из пяти членов административного совета четыре кресла заняли дамы, и только одно пришлось на месье, то есть 80 процентов против 20. Когда об этом узнали в префектуре, то в полном соответствии с законом отправили Жану-Франсуа Деба уведомление о штрафе.

"Это и смешно, и парадоксально. Дисбаланс между полами существует, так уж исторически сложилось, что в администрации всегда было больше мужчин, чем женщин. Почему не допустить, чтобы в некоторых муниципалитетах было больше женщин?" - негодует мэр и намеревается обратиться напрямую в правительство, чтобы обжаловать решение о штрафе.

Он считает, что его инициатива заслуживает поощрения, а не наказания, учитывая, что в среднем по стране в руководстве местных органов власти всего 34 процента женщин, что ниже обозначенного в законе уровня в 40 процентов.

Вокруг этой истории сейчас завязалась острая полемика в соцсетях. Некоторые считают этот гендерный закон - данью политкорректности, полагая, что не пол, а компетентность - главный критерий назначение на ту или иную должность. Один из пользователей, судя по всему, решив довести ситуацию до абсурда, в шутку предложил кому-либо из дам в руководстве Бург-ан-Брессе сменить пол, чтобы восстановить там гендерный паритет.

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Надо сказать, что от этого закона во Франции в основном, конечно, страдают те ведомства, где на руководящих постах в основном мужчины. К примеру, местному МИДу пришлось раскошелиться на 450 тысяч евро за ряд нарушений по этой части. Однако и это не рекорд. Он принадлежит французскому министерству экономики и финансов, который должен заплатить 1,7 миллиона евро.

В мире Европа Франция
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