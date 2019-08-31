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31.08.2019 19:37
Рубрика: Культура

На Арбате открылась выставка Александра Шилова в честь Года театра

Текст: Андрей Васянин
Портрет актера - это всегда его спектакль, спектакль одного актера. Сергей Шакуров на портрете Шилова - это не столько Народный артист России, сколько его персонаж, князь Меншиков из фильма "Тайны дворцовых переворотов": властный, решительный и… предвидящий свою невеселую судьбу.

Портрет Шакурова и еще десятки портретов деятелей современного русского театра и кино, эстрады были представлены на выставке Народного художника России Александра Шилова "Году театра посвящается!", открывшейся 30 августа на Арбате, 26 - напротив Театра им. Вахтангова. Уже третью за последние годы шиловскую выставку под открытым небом организовало правительство Москвы - первые две назывались "Они сражались за Родину" и были представлены вниманию горожан на Арбате и на Тверском бульваре. И вот - снова Арбат и портреты Шилова.

Фото: Александр Корольков.
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- В Год театра мы так можем вспомнить и напомнить всем, кто из великих актеров и режиссеров работал в Москве, - говорил на открытии выставки глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. - Люди, идущие по Арбату, увидят эти лица, вспомнят то доброе и прекрасное, что было с ними связано и, может быть, откроют что-то доброе в себе.

Идущих по Арбату теперь внимательно изучает со своего изображения на стенде мудрец Владимир Этуш. Вместе с коллегами по театру - излучающим мужскую уверенность Михаилом Ульяновым, строгим Евгением Симоновым, чуть заметно улыбающимся нам Николаем Гриценко. Исполнены достоинства Народные артисты СССР, балетные танцоры Марис Лиепа в образе Красса из "Спартака" и Нина Тимофеева - Раймонда: это портреты начала 70-х, одни из самых ранних на выставке. Того же времени - Вячеслав Овчинников, композитор "Андрея Рублева" и "Иванова детства".

- Шилову попались на глаза мои фотопробы с картины о Сергии Радонежском. И он захотел писать меня в образе Сергия, - рассказывает Народный артист России Николай Бурляев возле своего портрета 2013 года. - Я приезжал к нему с гримером, привозил сшитое для съемок одеяние Сергия, парик. И теперь эта работа для меня - память об, увы, так и не состоявшейся картине.

Фото: Из личного архива А. Шилова
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Под марши приглашенного на открытие выставки Центрального военного оркестра Министерства обороны ректор Щукинского училища Евгений Князев вспоминает, как Шилов по пять часов не отходил от мольберта, как, даже разговаривая по телефону, решая какие-то текущие дела, не прекращал скрупулезно прорабатывать детали, выписывать свои знаменитые цветовые переливы.

Рядом с каждым портретом на выставке - его история или рассказ о герое работы, знаменитом или известном только художнику. С лица Сергея Бондарчука не стереть печаль - Шилов, написано рядом, делал портрет в тяжелые для Народного артиста ранние 90-е. Главный карлик советского кино, Черномор из "Руслана и Людмилы" (и, как выясняется, физик-ядерщик) Владимир Федоров, стал моделью для Народного художника России, напомнив тому героев знаменитой "карликовой" серии Веласкеса - он и улыбается на его полотне точь в точь, как персонажи великого испанца.

- Моя задача - при абсолютном внешнем сходстве выразить внутренний мир человека, - говорит Александр Шилов.

Выставка на Арбате продлится до конца сентября.

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