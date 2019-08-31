Международный
авиационно-космический салон
Фото: Сергей Птичкин / РГ Фото: Сергей Птичкин / РГ
Рубрика: Русское оружие
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
31.08.2019 12:15
Текст: Сергей Птичкин

На МАКС-2019 показано адаптивное крыло будущего

На МАКС-2019 показано адаптивное крыло будущего. У него не будет выдвижных частей - так называемых рулей высоты, так как само крыло будет способно менять свою конфигурацию и управлять траекторией полета.

Адаптивное крыло показано на базе инновационного беспилотного летательного аппарата "Сарыч". В перспективе такие крылья потребуются и для самолетов. Во всяком случае, за рубежом работы в этом направлении идут очень активно.

Аппарат "Сарыч" и его крыло представлено объединением "ТМПК-Волгоград". В нем работают молодые, но весьма компетентные и активные в своем поиске специалисты.

Автор идеи и разработчик демонстрируемого на МАКС-2019 адаптивного крыла - главный инженер объединения Алексей Ивченко. Вот что он рассказал "Российской газете":

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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- Классический подход в проектировании крыльев летательных аппаратов самолетного типа в настоящее время не позволяет существенно повысить их аэродинамические свойства и улучшить взлетно-посадочные характеристики. Механизация крыла с использованием подвижных механических элементов ограничивает достижение больших значений максимального коэффициента подъемной силы при изменяющихся режимах полета.

В связи с этим в последние годы с развитием технической базы и появлением новых авиационных материалов специалисты все большее внимание обращают на возможность улучшения летных характеристик самолета за счет изменения геометрии крыла в зависимости от режима полета без нарушения целостности его поверхности, то есть, ориентируются на использование адаптивного крыла.

Стоит уточнить, что оно из себя представляет. Адаптивное управляемое крыло - крыло аппарата самолетного типа, профиль которого принимает форму, близкую к оптимальной на каждом заданном режиме полета. Современные конструкции такого крыла позволяют плавно отклонять носовую и хвостовую часть крыла, и, в зависимости от высоты, скорости и перегрузки, менять его кривизну. В перспективе рассматриваются возможности оптимизации большей части профиля крыла. Адаптивное крыло предназначается в первую очередь для многоцелевых и высокоманевренных самолетов.

Фото: Сергей Птичкин/РГ
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В основе предлагаемого нами варианта конструкции адаптивного крыла лежит использование реконфигурируемого ячеистого заполнителя с интегрированным мехатронным узлом, которые в совокупности призваны обеспечить заданный угол согласованного изменения положения между элементами в структуре адаптивного крыла. Управление пространственным положением реконфигурируемого ячеистого заполнителя каркаса адаптивного крыла достигается путем использования мехатронного узла, интегрированного в структуру заполнителя. Согласованная работа приводов, интегрированных в структуру реконфигурируемого ячеистого заполнителя обеспечивает требуемые изменения положения между элементами конструкции крыла.

Преимущества адаптивного крыла по сравнению с традиционной механизацией крыла очевидны. Это экономия топлива, за счет выигрыша в аэродинамическом качестве; снижение шума летательного аппарата из-за отсутствия щелей в механизации; высокая надежность, за счет отсутствия подвижных частей в механизме изменения формы; изменение геометрии крыла в продольном и поперечном сечениях без нарушения целостности поверхности.

Стоит добавить, что крыло нового типа возможно создать только с использованием композиционных материалов.

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