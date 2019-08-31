"Наполи" отыгрался с 0:3 в матче с "Ювентусом", но уступил из-за автогола

В сверхдраматичной борьбе прошел центральный матч второго тура чемпионата Италии. В нем "Ювентус" обыграл на последних секундах "Наполи" благодаря автоголу Калиду Кулибали - 4:3.

Туринский клуб повел в счете с разницей в два мяча уже к 19-й минуте: отличились Данило и Гонсало Игуаин, не выступавшие за "Старую синьору" в прошлом сезоне. Несмотря на два пропущенных гола, "Наполи" в целом выглядел не хуже соперника. Другой вопрос, что команде Карло Анчелотти не везло. Плюс оборона "Ювентуса" была надежна.

Когда на 62-й минуте Криштиану Роналду довел счет до разгромных 3:0, казалось, ничего интересного в этой встрече больше не будет. Однако "Наполи" едва не сотворил чудо. Гости сравняли счет благодаря голам Костаса Маноласа, Ирвинга Лосано и Джованни Ди Лоренцо.

И все же "Ювентус" взял три очка. Уже на последних секундах после подачи в свою штрафную защитник неаполитанцев Кулибали срезал мяч в собственные ворота. Как итог - 4:3.