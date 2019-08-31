Назван простой способ снизить риск инсульта и инфаркта

Употребление в пищу несоленых орехов всего дважды в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов. Таковы результаты исследования, представленного на Европейском конгрессе кардиологов.

Авторы работы изучили связь между потреблением орехов и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей Ирана. Случайная выборка включала в себя порядка 5500 человек старше 35 лет без сердечно-сосудистых проблем - это были жители городов и сельских районов. Ученые оценивали, как часто эти люди ели грецкие орехи, миндаль, фисташки, фундук с помощью специально разработанной анкеты. Первый опрос состоялся в 2001 году.

Каждые два года опрос повторялся, кроме того ученые фиксировали наличие сердечно-сосудистых заболеваний, диагностированных за этот период. За 12 лет эксперимента был поставлен 751 диагноз - 594 случая ишемической болезни сердца и 157 инсультов. 179 участников скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, 458 - от других причин.

Ученые приняли во внимание такие факторы как возраст, пол, образование, курение и физическая активность. Даже с учетом этих нюансов взаимосвязь между потреблением орехов и здоровьем сердца и сосудов прослеживалась отчетливо. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 17 процентов при употреблении орехов два и более раз в неделю по сравнению с потреблением их один раз в две недели.

Один из авторов исследования, доктор Ноушин Мохаммадифард из Ирана, уточнил, что речь идет именно о несоленых орехах. "Свежие сырые орехи - самые полезные. В несвежих плодах ненасыщенные жиры могут окисляться, это делает их вредной пищей, вы можете понять это по резкому запаху, горьковатому или кисловатому вкусу", - пояснил он.