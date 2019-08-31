Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое

К 2040 году потребление электричества в мире может вырасти вдвое, считает министр энергетики России Александр Новак. Об этом он сказал в Челябинске в ходе награждения победителей конкурса "Лидеры энергетики".

Он уточнил, что сейчас активно развиваются и внедряются современные технологии. Появляются электромобилем, гаджеты, многие процессы роботизируются. Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.

Что касается конкурса, Новак отметил, что хорошие кадры необходимы энергетической отрасли, ведь от нее во многом зависит экономика страны.