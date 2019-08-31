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31.08.2019 13:36
Рубрика: Экономика

Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое

Текст: Марина Гусенко

К 2040 году потребление электричества в мире может вырасти вдвое, считает министр энергетики России Александр Новак. Об этом он сказал в Челябинске в ходе награждения победителей конкурса "Лидеры энергетики".
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Он уточнил, что сейчас активно развиваются и внедряются современные технологии. Появляются электромобилем, гаджеты, многие процессы роботизируются. Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.

Что касается конкурса, Новак отметил, что хорошие кадры необходимы энергетической отрасли, ведь от нее во многом зависит экономика страны.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго
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