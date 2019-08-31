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31.08.2019 15:59
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин: Проблемы в Сянгане - внутреннее дело Китая

В Пекине снова предостерегли США от попыток вмешательства в проблемы Сянгана (Гонконга). Китай призывает не использовать этот вопрос в качестве условия в торгово-экономических переговорах. Проблемы Сянгана всецело относятся к внутренним делам Китая, правительство страны распространяет свой суверенитет на регион в соответствии с Конституцией и Основным законом КНР о Сянгане, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В Пекине отмечают, что, когда торгово-экономические контакты между Китаем и США проходят в нормальном режиме, в Вашингтоне дружно говорят, что не планируют вмешиваться во внутренние дела КНР. Когда ситуация обостряется, в США начинают связывать сянганский вопрос с экономическими переговорами. Американцы на самом деле не заботятся о том, будет хаос в Сянгане или нет, они хотят использовать ситуацию для давления на Китай и желают повысить свои позиции на переговорах.

Ни внешние силы, ни отдельные лица не имеют права вмешиваться, настаивают в Пекине. Китай должен решить этот вопрос самостоятельно. Китай всегда выступает за решение торгово-экономических вопросов отдельно от других тем - в противном случае выход из ситуации усложняется.

Китайская сторона считает ключевой мерой отмену добавленных тарифов на китайские товары на 550 миллиардов долларов и недопущение дальнейшего обострения торговых войн. Пекин готов спокойно и рационально решить вопросы посредством консультаций и сотрудничества через эффективные связи с торгово-экономической группой из Штатов.

Однако переговоры - дело обеих сторон, каждая должна искренне желать достижения общей цели. Некоторые люди в США должны как можно скорее вернуться на путь рационального решения проблем, создать необходимые условия для консультаций и провести торгово-экономические переговоры на основе равенства и взаимного уважения, а не чинить препоны и усложнять процесс.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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