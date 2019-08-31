В Пекине отмечают, что, когда торгово-экономические контакты между Китаем и США проходят в нормальном режиме, в Вашингтоне дружно говорят, что не планируют вмешиваться во внутренние дела КНР. Когда ситуация обостряется, в США начинают связывать сянганский вопрос с экономическими переговорами. Американцы на самом деле не заботятся о том, будет хаос в Сянгане или нет, они хотят использовать ситуацию для давления на Китай и желают повысить свои позиции на переговорах.

Ни внешние силы, ни отдельные лица не имеют права вмешиваться, настаивают в Пекине. Китай должен решить этот вопрос самостоятельно. Китай всегда выступает за решение торгово-экономических вопросов отдельно от других тем - в противном случае выход из ситуации усложняется.

Китайская сторона считает ключевой мерой отмену добавленных тарифов на китайские товары на 550 миллиардов долларов и недопущение дальнейшего обострения торговых войн. Пекин готов спокойно и рационально решить вопросы посредством консультаций и сотрудничества через эффективные связи с торгово-экономической группой из Штатов.

Однако переговоры - дело обеих сторон, каждая должна искренне желать достижения общей цели. Некоторые люди в США должны как можно скорее вернуться на путь рационального решения проблем, создать необходимые условия для консультаций и провести торгово-экономические переговоры на основе равенства и взаимного уважения, а не чинить препоны и усложнять процесс.