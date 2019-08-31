Президент Польши выступил за сохранение санкций в отношении России

Президент Польши Анджей Дуда выступил за сохранение санкций в отношении России на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

По словам Дуды, Украина может рассчитывать на поддержку Варшавы в обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции должны сохраняться для оказания давления на Москву.

Дуда также сообщил, что с Зеленским обсуждался вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. "Если бы это удалось, это стало бы важным шагом для нормализации ситуации и завершения российско-украинского конфликта", - отметил президент Польши.