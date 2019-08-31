Пушков ответил на заявление главы МИД Латвии о "советской оккупации"

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о "советской оккупации" стран Балтии.

По мнению министра, которое он высказал в Twitter, страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР, а были "оккупированы Советским Союзом", а затем восстановили свою независимость.

"Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации", - написал Пушков также в Twitter.

По его мнению, Ринкевичс просто "не знает, что такое оккупация".

"Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявления", - резюмировал Пушков.