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31.08.2019 18:04
Рубрика: Власть

Пушков ответил на заявление главы МИД Латвии о "советской оккупации"

Текст: Валентина Егорова
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о "советской оккупации" стран Балтии.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По мнению министра, которое он высказал в Twitter, страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР, а были "оккупированы Советским Союзом", а затем восстановили свою независимость.

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"Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации", - написал Пушков также в Twitter.

По его мнению, Ринкевичс просто "не знает, что такое оккупация".

"Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявления", - резюмировал Пушков.

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