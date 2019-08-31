Путин поздравил Жээнбекова с национальным праздником

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму киргизскому лидеру Сооронбаю Жээнбекову по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский президент высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений на основе давних традиций дружбы и взаимного уважения, содержательный политический диалог на всех уровнях, продуктивное сотрудничество в самых разных областях и партнерское взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов.

Путин уверен в укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Киргизией.