Американский певец Деруло сегодня даст первый бесплатный концерт на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова начался концерт фестиваля "PRO лето". Впервые бесплатно на нем выступит американский певец Джейсон Деруло. Свое участие в концерте также подтвердили Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека Авария", Sabi Miss, Кристина Си. Среди приглашенных артистов также - Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Концерт продлится целый день, до восьми часов вечера.

Кроме того, до 20:00 на проспекте будут работать семь спортивных площадок. На них можно принять участие в мастер-классах по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также будет шоу хайлайнеров и BMX-райдеров. Все активности - бесплатные для зрителей.

В 19.30 масштабный концерт фестиваля стартует и на ВДНХ, который продлится до 23:00. Он пройдет на сцене у главного входа ВДНХ. В его рамках выступят группы "Руки вверх!", "Дискотека Авария", а также Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil, Andreo, Миа и El"man.

Напомню, участников концерта и музыкантов для этого концерта выбрали сами горожане в проекте "Активный гражданин".

Кроме того, на ВДНХ продолжает работу фестиваль "Ритм моего города". Тема недели - street dance. Посетители смогут поучаствовать в танцевальных мастер-классах, послушать лекции, встретиться с популярными блогерами.

В целом по городу фестиваль "PRO лето" проходит на 22 площадках. Помимо этого музыка, песни и танцы происходят сейчас еще на 24 площадках "Цветочного джема". Здесь проходят кулинарные мастер-классы - гостей учат готовить варенье, джем и печь яблочные пироги.