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31.08.2019 14:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Американский певец Деруло сегодня даст первый бесплатный концерт на проспекте Сахарова

Текст: Анна Полтавцева
На проспекте Академика Сахарова начался концерт фестиваля "PRO лето". Впервые бесплатно на нем выступит американский певец Джейсон Деруло. Свое участие в концерте также подтвердили Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека Авария", Sabi Miss, Кристина Си. Среди приглашенных артистов также - Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.
Фото: AP Photo/Rick Osentoski Фото: AP Photo/Rick Osentoski
Фото: AP Photo/Rick Osentoski

Концерт продлится целый день, до восьми часов вечера.

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Кроме того, до 20:00 на проспекте будут работать семь спортивных площадок. На них можно принять участие в мастер-классах по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также будет шоу хайлайнеров и BMX-райдеров. Все активности - бесплатные для зрителей.

В 19.30 масштабный концерт фестиваля стартует и на ВДНХ, который продлится до 23:00. Он пройдет на сцене у главного входа ВДНХ. В его рамках выступят группы "Руки вверх!", "Дискотека Авария", а также Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil, Andreo, Миа и El"man.

Напомню, участников концерта и музыкантов для этого концерта выбрали сами горожане в проекте "Активный гражданин".
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Кроме того, на ВДНХ продолжает работу фестиваль "Ритм моего города". Тема недели - street dance. Посетители смогут поучаствовать в танцевальных мастер-классах, послушать лекции, встретиться с популярными блогерами.

В целом по городу фестиваль "PRO лето" проходит на 22 площадках. Помимо этого музыка, песни и танцы происходят сейчас еще на 24 площадках "Цветочного джема". Здесь проходят кулинарные мастер-классы - гостей учат готовить варенье, джем и печь яблочные пироги.

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