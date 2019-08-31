Любовь Соболь и Николай Ляскин уехали с Пушкинской площади на метро

Несанкционированная городскими властями акция, организованная в столице незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь, закончилась. Ее участники, как и планировали, прошли шествием от Чистых прудов до Пушкинской площади.

По ходу движения к ним присоединилась сама Любовь Соболь вместе со сторонником Алексея Навального Николаем Ляскиным. Она произнесла пламенную речь, которая больше напоминала оправдание, смысл которого: "Мертвых душ при сборе подписей в мою поддержку мне подбросили". И пройдя до самой Пушкинской площади, спустилась вместе с Ляскиным в метро и уехала с места акции. Народ тоже начал расходиться. Задержанных за нарушение правопорядка нет.