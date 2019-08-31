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31.08.2019 19:13
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На площадке "PROлето" на Сахарова уже побывали свыше 40 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко
Более 40 тысяч человек посетили сегодня к 18.00 площадку фестиваля "PROлето" на проспекте Академика Сахарова. Такие данные получены по итогам подсчета на рамках металлодетекторов. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Хедлайнером шоу выступил американский певец Джейсон Деруло. На сцену поднялись или еще поднимутся и такие известные артисты, как Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян. Концерт продлится до 20:00.

Фото: Фото из архива Михаила Швыдкого
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Здесь же посетители могут побывать на бесплатных мастер-классах по слэклайну, сапсёрфингу и уличным танцам.

А в 19:30 начнется большой концерт на ВДНХ, который продлится до 23:00. В нем выступят группы "Руки вверх!", "Дискотека Авария", Егор Крид, рэпер Мота, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil', Andreo, Миа и El'man. Здесь посетители смогут принять участие в танцевальных мастер-классах, послушать лекции и пообщаться с известными москвичами. Лето провожают сегодня музыкой и песнями также 24 площадки фестиваля-конкурса "Цветочный джем".

Напомним, PROлето проводится по инициативе Российского Союза Молодежи. Прямую трансляцию концерта можно посмотреть на телеканале "Музыка Первого".

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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