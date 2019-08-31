На площадке "PROлето" на Сахарова уже побывали свыше 40 тысяч человек

Хедлайнером шоу выступил американский певец Джейсон Деруло. На сцену поднялись или еще поднимутся и такие известные артисты, как Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян. Концерт продлится до 20:00.
Здесь же посетители могут побывать на бесплатных мастер-классах по слэклайну, сапсёрфингу и уличным танцам.
А в 19:30 начнется большой концерт на ВДНХ, который продлится до 23:00. В нем выступят группы "Руки вверх!", "Дискотека Авария", Егор Крид, рэпер Мота, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil', Andreo, Миа и El'man. Здесь посетители смогут принять участие в танцевальных мастер-классах, послушать лекции и пообщаться с известными москвичами. Лето провожают сегодня музыкой и песнями также 24 площадки фестиваля-конкурса "Цветочный джем".
Напомним, PROлето проводится по инициативе Российского Союза Молодежи. Прямую трансляцию концерта можно посмотреть на телеканале "Музыка Первого".