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Рубрика: Экономика
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
31.08.2019 17:34

Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд

Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском. В субботу, 31 августа, здесь побывало свыше 170 тысяч зрителей.

Фото: Сергей Михеев
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"Более 173 тысяч человек, - уточнили ТАСС в дирекции авиасалона. - Это абсолютный рекорд посещаемости в один день за все годы проведения".

Любопытно, что утром в Жуковском из-за сильного тумана пришлось перенести демонстрационные полеты на более позднее время.

Между тем, накануне, в пятницу, авиасалон посетили 103 тысячи человек.

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