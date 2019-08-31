Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд

Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском. В субботу, 31 августа, здесь побывало свыше 170 тысяч зрителей.

"Более 173 тысяч человек, - уточнили ТАСС в дирекции авиасалона. - Это абсолютный рекорд посещаемости в один день за все годы проведения".

Любопытно, что утром в Жуковском из-за сильного тумана пришлось перенести демонстрационные полеты на более позднее время.

Между тем, накануне, в пятницу, авиасалон посетили 103 тысячи человек.