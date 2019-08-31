Пострадавшая при крушении самолета в Подмосковье девочка доставлена в реанимацию

12-летняя пассажирка легкомоторного самолета, совершившего в субботу утром жесткую посадку в Клинском районе Московской области, находится в реанимации.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава области, состояние девочки оценивается как крайне тяжелое. Врачи оказывают ей медицинскую помощь в реанимации Клинской городской больницы.

Напомним, утром в субботу легкомоторный самолет "Сигма" совершил жесткую посадку. В результате происшествия пилот самолета погиб на месте, а пассажирка была госпитализирована с тяжелыми травмами.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Предположительно владелец самолета, управлявший им, выполнял коммерческие полеты.