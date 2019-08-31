Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована

Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию. В настоящее время она пребывает в медикаментозном сне.

"Весь необходимый объем оперативного вмешательства и лечения выполняется", - заявил в телеэфире "России-24" представитель Клинской городской больницы.

По его словам, 12-летнего ребенка госпитализировали с множественнымиушибами внутренних органов и головного мозга, переломами конечностей. После обследования врачи приняли решение об операции.

Напомним, легкомоторный самолет "Сигма" совершил жесткую посадку в деревне Минино Клинского округа в субботу, 31 августа. В результате аварии пилот погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.