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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована

Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию. В настоящее время она пребывает в медикаментозном сне.

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"Весь необходимый объем оперативного вмешательства и лечения выполняется", - заявил в телеэфире "России-24" представитель Клинской городской больницы.

По его словам, 12-летнего ребенка госпитализировали с множественнымиушибами внутренних органов и головного мозга, переломами конечностей. После обследования врачи приняли решение об операции.

Напомним, легкомоторный самолет "Сигма" совершил жесткую посадку в деревне Минино Клинского округа в субботу, 31 августа. В результате аварии пилот погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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