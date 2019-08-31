В московских парках и на вокзалах выступят участники "Спасской башни"

31 августа ровно в полдень в разных частях Москвы начнутся 40-минутные мини-концерты.

Если у вас есть потребность или возможность оказаться у одного из пяти столичных железнодорожных узлов, разумно скорректировать приезд, чтобы с 12.00 до 12.40 стать зрителем. Естественно, никаких билетов покупать не надо. Ограничение одно: физическая вместимость вокзала.

* Казанский вокзал - здесь выступит Международный кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда кельтских танцоров.

* Ярославский вокзал - Марширующий оркестр "Твейт Юнион" (Норвегия).

* Ленинградский вокзал - Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан.

* Белорусский вокзал - Оркестр альпийских стрелков "Тридентина".

* Павелецкий вокзал - Оркестр Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.

Замечу, что этимология слова "вокзал" до сих пор вызывает споры среди специалистов. Многие знатоки склоняются к тому, что корнями оно происходит из доброй старой Англии. В 1220 году отставной британский капитан стал владельцем поместья на Темзе выше Лондона. Назвал его Фокс Холл (Falkes Hall). Через 400 лет новая хозяйка этих земель Джэйн Вокс (Jane Vaux) решила изменить название с Фоксхолла на более созвучное своей фамилии - на Воксхолл (Vauxhall). Джэйн стала устраивать в имении балы, концерты, завершавшиеся вечерним фейерверком. В Воксхолл потянулись рестораторы, скоро поместье стало загородным увеселительным центром. Со временем в соседней Франции загородные кабаре стали называть "фоксаль".

Позже Лондон разросся, и место загородного клуба приглянулось железнодорожникам. Земли были выкуплены, здесь построили железнодорожную станцию Воксхолл. Позже - автомобильный завод "Vauxhall", знатоки знают эту марку.

Дальше - мнения лингвистов и историков расходятся.

Кто-то считает, что в восемнадцатом веке французы создавали в России кабаре, называя их "воксаль" или "фоксаль". Другие утверждают, что в 1780-х в лесу за Рогожской заставой (будущая застава Ильича) появился филиал английского Петровского театра под названием "Большой Воксал" (театром владел англичанин Медокс). И еще до открытия железнодорожных вокзалов в Москве возникли Большой и Малый Вокзальные переулки.

Есть и более радикальная версия: "вокзал" - простое русское сокращение от слов "вокальный зал". В старые времена поезда встречали и провожали духовые оркестры.

Как и сейчас.

Спорится об этимологии лучше всего под живую музыку. Сегодня это можно сделать под трубы, флейты, барабаны и шотландско-ирландские волынки.

Ну а если вокзалы от вас далеко, то выберите удобный парк. С 12.00 до 12.40, выступают:

* Измайловский парк (главная сцена) - Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики.

* Парк "Красная Пресня" (на плавучей сцене на Нижнем Красногвардейском пруду) - Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии.

* Парк Горького (Фонтанная площадь) - Оркестр "Армони" Вооруженных Cил Турции.

* Парк "Кузьминки" (главная сцена) - Оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева.

* "Зарядье" (Большой амфитеатр) - Музыкальная группа "Хан-нури", Республика Корея.

* "Сокольники" (Фонтанная площадь) - Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь.

* Музей-заповедник Коломенское - Военный симфонический оркестр Египта. Место выступления: Вознесенская площадь, перед церковью Вознесения. Обратите внимание: время иное: египтяне дают концерт с 13.40 до 14.15.