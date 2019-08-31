Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции обновленный Детский зоопарк, который теперь стал всесезонным. После проведенных работ площадь пространства увеличилась в несколько раз, как и число животных.

"У детского зоопарка второе рождение. Он стал совсем другой, более комфортный и для животных, и для посетителей. Контактный зоопарк уникален сам по себе. Нужно, чтобы создавались такие условия, когда животные чувствуют себя комфортно. Чтобы их можно было потрогать только тогда, когда они сами этого хотят", - сказал Собянин, осмотрев вольеры с животными.

Мэр отметил, что комфортно животным должно быть не только летом, но и зимой. Для этого была создана специальная система подогрева вольеров. Поэтому теперь Детский зоопарк стал всесезонным, и наблюдать за животными можно в любую погоду.

"Площадь зоопарка увеличилась в два раза, а количество животных в пять раз. Это совсем уже другое пространство, другое качество, соответствующее всем международным стандартам. Просто здорово видеть горящие глаза детишек. Поздравляю с открытием и желаю успехов!" - сказал градоначальник.

После обновления коллекция зоопарка насчитывает более 200 экземпляров животных. Помимо распространенных домашних видов (курицы, петухи, коровы, кролики и др.), здесь теперь можно увидеть редких и малоизвестных парнокопытных - например, осла Пуату (в России их всего несколько особей) или овец Борден-лейстер, чьи уши очень похожи на кроличьи. А в авиарии, большом вольере для птиц, можно прогуляться среди снующих прям под ногами перепелок и фазанов. Трогать их не запрещается, но если птица явно не хочет идти на контакт, брать ее в руки нельзя - сотрудники зоопарка сразу же сделают замечание. Все сделано так, чтобы животные не испытывали стресс. Поэтому если им не хочется взаимодействовать с человеком, никто не будет силой доставать их из вольеров.

Большое внимание в Детском зоопарке уделили образовательным программам. Так, в открывшемся Инфоцентре будут проходить лекции, мастер-классы и даже встречи с зоологами. Есть и программы для взрослых.

"Это, например, лекции для взрослых, которые всегда мечтали открыть свой зоопарк. Будем рассказывать, как правильно содержать животных и организовать контакт с человеком", - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.