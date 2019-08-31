В Калуге наградили лучших горожан

30 августа в Калуге состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города. В торжествах приняли участие руководители области, города, федеральных органов власти, депутаты городской думы, активисты территориальных общин и жители города.

В ходе собрания были вручены дипломы калужанам, удостоенным звания "Заслуженный работник города Калуги".

Соответствующее решение было принято городской думой в апреле текущего года, почетного звания был удостоен 41 калужанин - представители промышленности, науки, бизнеса, здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты.

- Сегодня мы чествуем заслуженных работников, тех, кто много лет трудился на благо Калуги, - подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, - среди награжденных представители самых различных отраслей: образования, здравоохранения, социальной защиты, науки, промышленности, строительства и бизнеса. Все награжденные были выдвинуты своими трудовыми коллективами, за плечами у всех из них долгий и славный трудовой путь.

Глава городского самоуправления также отметил успехи и достижения Калуги.

- За последние годы в нашем городе были достигнуты немалые успехи в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры, но мы не останавливаемся на достигнутом. В текущем году проводится огромный объем работ по ремонту дорог и дворовых территорий, в микрорайонах города появились новые скверы, в сентябре свои двери для детей распахнут новая школа и детский сад на Правобережье, - рассказал Александр Иванов, - Хочу еще раз поблагодарить всех калужан за плодотворный труд на благо города. Пусть наша милая Калуга процветает и развивается, дарит каждому жителю яркие мечты и светлые надежды. От всей души желаю калужанам крепкого здоровья, благополучия, счастья, процветания и успехов во всех начинаниях!