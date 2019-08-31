В Калуге наградили лучших горожан

Новости

Непомнящий сравнил игру "Спартака" под руководством Карреры и Кононова 18:01
Видео: Малахов спародировал ругань Киркорова на "Новой волне" 17:56
"Король Лев" обогнал в российском прокате по сборам "Мстителей" 17:44
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом Казахстана 17:43
Назван простой способ снизить риск инсульта и инфаркта 17:40
Аргентина разгромила Корею на ЧМ-2019 17:39
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд 17:34
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем 17:29
Под Ульяновском задержан мужчина, ударивший вилкой ребенка 17:14
Taigah Cabrio: как немцы сделали из "Хантера" кабриолет 17:12
Брэд Питт назвал самую тяжелую роль в своей карьере 17:06
Пострадавшая при крушении самолета в Подмосковье девочка доставлена в реанимацию 16:55
Видео: Киркоров не попал в фонограмму на фестивале в Сочи 16:36
В фестивале на проспекте Сахарова приняли участие 20 тысяч человек, в несанкционированном шествии - 750 человек 16:30
Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак 16:25
"Сочи" одержал первую победу в Премьер-лиге 16:20
Любовь Соболь и Николай Ляскин уехали с Пушкинской площади на метро 16:17
Тайный смысл наклеек на багажниках и стеклах автомобилей 16:00
Вышел трейлер драмы "Два Папы" с Энтони Хопкинсом 15:56
От рака мозга умерла актриса из "Отчаянных домохозяек" Валери Харпер 15:46
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов 15:31
Власти заявили о готовности Москвы к отопительному сезону 15:14
Взрыв ракеты "Искандер" показали на видео 14:44
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме 14:30
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
31.08.2019 17:02
Проект: В регионах

В Калуге наградили лучших горожан

30 августа в Калуге состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города. В торжествах приняли участие руководители области, города, федеральных органов власти, депутаты городской думы, активисты территориальных общин и жители города.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В ходе собрания были вручены дипломы калужанам, удостоенным звания "Заслуженный работник города Калуги".

Соответствующее решение было принято городской думой в апреле текущего года, почетного звания был удостоен 41 калужанин - представители промышленности, науки, бизнеса, здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты.

Фото: Калужская городская дума
На День города в Калуге потратят 400 тысяч рублей

- Сегодня мы чествуем заслуженных работников, тех, кто много лет трудился на благо Калуги, - подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, - среди награжденных представители самых различных отраслей: образования, здравоохранения, социальной защиты, науки, промышленности, строительства и бизнеса. Все награжденные были выдвинуты своими трудовыми коллективами, за плечами у всех из них долгий и славный трудовой путь.

Глава городского самоуправления также отметил успехи и достижения Калуги.

- За последние годы в нашем городе были достигнуты немалые успехи в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры, но мы не останавливаемся на достигнутом. В текущем году проводится огромный объем работ по ремонту дорог и дворовых территорий, в микрорайонах города появились новые скверы, в сентябре свои двери для детей распахнут новая школа и детский сад на Правобережье, - рассказал Александр Иванов, - Хочу еще раз поблагодарить всех калужан за плодотворный труд на благо города. Пусть наша милая Калуга процветает и развивается, дарит каждому жителю яркие мечты и светлые надежды. От всей души желаю калужанам крепкого здоровья, благополучия, счастья, процветания и успехов во всех начинаниях!

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, пилот погиб
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
В аэропорту Волгограда три самолета совершили вынужденные посадки
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое