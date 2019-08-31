Власти заявили о готовности Москвы к отопительному сезону

Все работы по подготовке к отопительному сезону завершены, заявили в комплексе городского хозяйства столицы.

"В Москве завершены все работы по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. К отопительному сезону подготовлены свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч многоквартирных домов. Социальные объекты принимают тепло первыми и их готовность обеспечена в первую очередь", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В рамках подготовки энергоснабжающими предприятиями города проводились работы по профилактическому ремонту тепловых сетей, котельных, газопроводов, воздушных линий электропередач, на энергетических предприятиях было проведено более 50 различных видов учений и тренировок.

В состав мероприятий и работ по подготовке жилых домов к эксплуатации в зимний период входит подготовка системы отопления дома к отопительному сезону, выполнение мероприятий по созданию температурно-влажностного режима чердачного помещения, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, выборочный ремонт кровли, ограждающих конструкций, установка креплений для страховки при очистке кровель и многое другое.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства отметил, что с 2013 года в столице ведется работа по оптимизации схемы теплоснабжения путем перевода нагрузок с источников тепловой генерации на источники тепловой энергии, работающие по когенерационному принципу. Это позволяет снизить себестоимость энергии, повысить энергетическую эффективность, сократить нерациональные потери и повысить надежность системы теплоснабжения и, как следствие, улучшить экологическую обстановку в городе. В настоящее время резерв тепловой мощности составляет 15 880 Гкал/ч, что составляет 32,8% от суммарной установленной мощности.

Кстати

Работы по подготовке многоквартирных домов и объектов социальной сферы к прохождению отопительного сезона начались сразу по окончании предыдущего - с 15 апреля. С 13 мая 2019 теплоснабжающие компании приступили к гидравлическим и температурным испытаниям тепловых сетей с временным отключением горячего водоснабжения у потребителей на период не более 10 дней.