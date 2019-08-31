Завершилось благоустройство площади у Российской государственной библиотеки

У Российской государственной библиотеки в Москве закончились работы по комплексному благоустройству. В течение лета там замостили всю прилегающую территорию площадью почти две тысячи квадратных метров, а также отремонтировали постамент памятника Ф.М. Достоевскому. Рядом с ним появился газон на площади 200 кв. м, рядом установили гранитные скамейки с деревянным настилом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самой трудоемкой оказалась замена гранитных ступеней лестницы, ведущей к входу в библиотеку. Построена она была в 1930-е годы. По технологии того времени гранитные камни ступеней уложили на бетонные монолитные основания поверх песчаной подушки. В результате со временем они пришли практически в аварийное состояние. В связи с этим было принято решение полностью заменить ступени, что и было сделано.

Напомню, Российская государственная библиотека (ранее Ленинская библиотека) - национальная библиотека России, крупнейшая публичная библиотека страны и континентальной Европы, одна из самых больших в мире.

Здание библиотеки включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. В прошлом году была закончена реставрация интерьера читального зала № 3 - самого большого в Европе. Этот зал многие помнят по сцене фильма "Москва слезам не верит" с героиней Ирины Муравьевой Людмилой. Проект его обновления и сохранения победил в конкурсе "Московская реставрация - 2018".