На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

Airbus А-320 летел из Владивостока рейсом 5604. Во время полета экипаж сообщил о технической неисправности.

"По информации командира воздушного судна, в 09:37 по сахалинскому времени работа радионавигационного оборудования полностью была восстановлена", - сообщает пресс-служба островного Главка МЧС.

На борту находились 149 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал, медпомощь не потребовалась.

Тем временем авиакомпания решила заменить воздушное судно для выполнения обратного рейса в Приморье.