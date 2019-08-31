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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Паводок прервал движение на федеральной трассе "Амур"

Текст: Юлия Гарднер

Движение на участке федеральной дороги Р-297 "Амур" прерывалось из-за сложной паводковой ситуации.

Сегодня с 01:00 до 06:00 и с 09:00 до 11:30 из-за размыва на 2113 километре трассы в районе села Волочаевка останавливали движение транспорта. Из-за этого было нарушено сообщение между населенными пунктами ЕАО и Хабаровского края.

Фото: Инесса Доценко/РГ
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"Осуществляется реверсивное движение", - сообщает ГУ МЧС по области.

На сегодняшний день подтопленными в регионе остаются 142 жилых дома. Наиболее сложной остается обстановка в Смидовичском районе: селе Даниловка, поселке имени Тельмана, Николаевке, Владимировке, Волочаевке и других. Здесь подтоплены 349 приусадебных участков и 33 жилых дома.

Спасатели помогают людям эвакуировать вещи, скот, урожай, доставляют питьевую воду.

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