В Бурятии загорелся Баргузинский заповедник

В Бурятии тушат пожар в Баргузинском заповеднике. Он возник из-за грозы, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

"По состоянию на утро 31 августа работы по тушению пожара на площади три гектара продолжаются", - говорится в сообщении на сайте.

В тушении участвуют 27 человек и пять единиц техники. Борьбу с огнем осложняет то, что пожар возник в труднодоступной местности, на горе.

Напомним, в Бурятии действует особый противопожарный режим.

Справка "РГ"

Баргузинский заповедник является старейшим заповедником России. Он расположен на побережье Байкала. Здесь обитает 41 вид млекопитающих, в том числе занесенных в Красную книгу РФ.