Возбуждено дело после авиакатастрофы Ан-2 в Якутии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту авиационной катастрофы самолета Ан-2 в Якутии. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Вчера в 160 километрах от села Суордах Верхоянского района Ан-2 совершил вынужденную посадку. На борту находились два члена экипажа и пятеро пассажиров, двое из которых погибли.

Четырех человек госпитализировали - их состояние остается стабильно тяжелым. Еще один выписан из больницы.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По телам погибших назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщает пресс-служба следственного управления.