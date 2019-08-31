Под Ульяновском задержан мужчина, ударивший вилкой ребенка

В Ульяновской области задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью двухлетней девочки.

По информации УМВД по Ульяновской области жители поселка Мулловка сообщили в полицию о криках, доносившихся из квартиры на первом этаже одного из домов. Участковый в запертой квартире обнаружил на диване ребенка с многочисленными колото-резанными ранениями. По подозрению в совершении преступления был задержан сожитель матери раненной девочки. Ребенок находится в тяжелом состоянии, в реанимации.

По данным СУ СК по региону, 43-летний житель поселка Мулловка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил вилкой в грудную клетку двухлетней девочки.

- Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью двухлетнему ребенку, - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее мать ребенка привлекалась к административной ответственности в связи с неисполнением родительских обязанностей, семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.