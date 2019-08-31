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31.08.2019 16:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Соцслужбы Оренбуржья получили 35 машин по проекту "Старшее поколение"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Автопарк комплексных центров социального обслуживания населения Оренбуржья пополнился на 35 машин. Новые автомобили будут заниматься доставкой сельских пенсионеров в медицинские центры для проведения обследований.
Фото: Министерство социального развития Оренбургской области Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
Фото: Министерство социального развития Оренбургской области

Как сообщило министерство социального развития Оренбургской области, транспорт поставлен в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения".

Вручая ключи от новеньких автомобилей "УАЗ", "ГАЗель-Next", "Соболь", и.о. первого заместителя министра социального развития области Виктория Торукало подчеркнула, что техника приобретена на федеральные средства. Проектом "Старшее поколение" на эти цели предусмотрено 49,4 миллиона рублей, а по факту потрачено 46,3 миллиона. На сэкономленные деньги будет закуплено дополнительно еще две машины.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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- Стало хорошей традицией вручать ключи от новых машин для соцслужб, - сказала Виктория Торукало. - В начале года в учреждения поступили 25 автомобилей, и вот теперь в рамках проекта "Старшее поколение" - еще 35. У этого транспорта - целевое назначение, он будет доставлять людей старше 65 лет, а таких у нас в области более 130 тысяч, в медучреждения для скринингов на выявление социально-значимых неинфекционных заболеваний. Это будет способствовать достижению одной из основных целей национального проекта "Демография" - увеличению продолжительности жизни оренбуржцев.

Услуги по доставке в медцентры и амбулатории пожилых сельчан в возрасте старше 65 лет будут оказываться при тесном взаимодействии медицинских и социальных служб. В трех пилотных территориях - Беляевском, Курманаевском и Ташлинском районах - нововведение стартует уже с октября текущего года. А в 2020-м такая практика будет введена по всей области.
 

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