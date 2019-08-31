В Башкирии по подозрению в убийстве годовалого ребенка задержали его мать

Следователи СУ СКР по Республике Башкортостан по подозрению в убийстве задержали мать ребенка, пропавшего два дня назад и найденного сегодня ночью мертвым.

Напомним, 29 августа 28-летняя жительница Дюртюлинского района обратилась в полицию с заявлением о том, что, проснувшись утром в своем доме в селе Исмаилово, обнаружила исчезновение своего годовалого сына. По факту безвестного исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело.

Ребенка искали сотрудники полиции, им помогали односельчане и волонтеры. В поисках было задействовано более 150 человек. Допрашивались родственники и близкие семьи пропавшего ребенка, а также местные жители.

Как сообщили в следственном управлении СКР по РБ, сотрудники отдела криминалистики следственного управления допросили мать, с которой был налажен психологический контакт, и под давлением собранных доказательств она призналась в убийстве.

- Как установлено следствием, ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его, - сообщили подробности преступления в ведомстве.

Тело ребенка обнаружено в яме на глубине более полуметра, завернутое в домашнее одеяло. Следователи, криминалисты и сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемая в убийстве задержана. Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, она доставлена в отдел полиции по Дюртюлинскому району. Расследование уголовного дела продолжается.