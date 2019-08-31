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31.08.2019 16:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье на реализацию нацпроектов направят 16,5 млрд рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В этом году на реализацию национальных проектов в Оренбургской области будет направлено более 16,5 миллиарда рублей.
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новоселье справят 5000 переселенцев из аварийного жилья. Фото: Николай Гагарин В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новоселье справят 5000 переселенцев из аварийного жилья. Фото: Николай Гагарин
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новоселье справят 5000 переселенцев из аварийного жилья. Фото: Николай Гагарин

Об этом заявил врио губернатора региона Денис Паслер на заседании областного Совета старейшин.

- Рисков невыполнения проектов мы не видим. Все сделаем вовремя и с надлежащим качеством, - подчеркнул Паслер. - Задачи перед нами стоят очень серьезные, и средства выделены громадные.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
До конца 2019 года в селах Оренбуржья откроют 13 новых ФАПов

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства области, только на национальный проект "Здравоохранение" выделено 3,6 миллиарда рублей. Эти средства в первую очередь пойдут на борьбу с онкологическими заболеваниями, модернизацию первичной медпомощи - в том числе, на строительство 12 ФАПов, - укрепление мобильной службы, работающей в удаленных и малонаселенных пунктах. Не менее важные статьи расходов - финансирование санитарной авиации, приобретение оборудования для медицинской помощи детям, капитальные ремонты клиник и амбулаторий, а также проектирование строительства новой областной детской больницы, которое начнется в 2020 году.

Еще более весомая сумма - 3,7 миллиарда рублей - направлена на реализацию нацпроекта "Демография".

- Прежде всего, это средства на содействие здоровью и долголетию оренбуржцев старшего возраста, обеспечение благополучной и активной старости, - пояснил врио губернатора. - Предусмотрен целый ряд социальных выплат: в связи с рождением первого ребенка, многодетным семьям, семьям, в которых одновременно родились двое и более детей, и другим категориям.

Фото: Николай Гагарин
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Финансирование работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составит 3,6 миллиарда рублей. Всего же в этом году, благодаря кратному увеличению дорожного фонда на ремонт, содержание и строительство дорог в Оренбуржье направлена беспрецедентная сумма - 17,9 миллиарда рублей.

Почти 300 миллионов рублей пойдет на реализацию нацпроекта "Культура".

- На национальный проект "Образование" предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Ремонтируются 22 школы, 25 спортивных залов в сельских территориях области. Строятся две новые школы - в поселке Домбаровский и селе имени 9 Января Оренбургского района. Проектируется школа в Южном поселке Оренбурга, - рассказал Денис Паслер. - В этом году мы введем в эксплуатацию рекордное количество детских садов - 19.

Фото: Николай Гагарин
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Без малого 1,7 миллиарда рублей будет потрачено в этом году и на работы по нацпроекту "Жилье и городская среда", предусматривающему не только переселение из ветхого и аварийного жилья около 5000 оренбуржцев, но и масштабное благоустройство.

- В 58 городах и селах будет благоустроено 43 дворовых территории и 56 общественных пространств. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом уголке Оренбуржья было комфортно жить и работать. Чтобы было желание жить, учиться и работать на родной земле, - резюмировал лидер региона.

Справка "РГ"

Оренбургская область сегодня реализует одиннадцать национальных и 67 федеральных проектов. Для этого здесь разработано 52 региональных проекта. Все они учтены в составе областных госпрограмм, сформированных на 2019-2024 годы.

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