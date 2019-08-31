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31.08.2019 16:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье примут программу развития АПК

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
До конца текущего года в Оренбуржье будет разработана и принята программа развития агропромышленного комплекса региона, в которой будут учтены все актуальные направления повышения эффективности и продуктивности. Кроме того, в области планируют запустить сразу нескольких крупных программ, которые должны улучшить качество жизни на селе.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Об этом рассказал врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер на заседании областного Совета старейшин. Одной из главных тем обсуждения стали вопросы развития сельских территорий.

Врио губернатора напомнил собравшимся о том, что Правительство РФ разработало специальную комплексную программу, рассчитанную до 2025 года. Она максимально полно охватывает проблемы села и предлагает конкретные способы их решения. От регионов требуется активное участие.

Фото: Николай Гагарин
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Докладчик назвал наиболее острые проблемы сельской глубинки. Это высокий - в два раза выше, чем в городе, - уровень безработицы, низкая заработная плата, нехватка кадров в сельском здравоохранении и образовании, устаревшие и изношенные объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Во многом этими факторами обусловлен массовый отток сельских жителей - особенно молодежи и специалистов - в город.

- Наша задача - системно и быстро начать решать эти проблемы, дать селу новую надежду. Иначе страна и регион просто потеряет людей, которые могут и умеют работать на земле, - подчеркнул Денис Паслер. - В июле мы подали заявку в Минсельхоз России на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на реализацию нескольких крупных программ, которые должны улучшить качество жизни в сельских территориях Оренбуржья. Это обеспечение сельчан доступным жильем по льготным программам и доступной ипотеке, создание рабочих мест и развитие рынка труда, благоустройство сел и развитие инженерной инфраструктуры, включая дороги и ЖКХ. Плюсом - те социальные вопросы, которые мы решаем в рамках уже упомянутых мною национальных проектов.

Фото: Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
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Как отмечалось в докладе, 40 процентов жителей региона - сельчане, и без поддержки сельских территорий область не сможет развиваться. Укрепление экономики села и развитие агропроизводства значатся в числе приоритетных задач, стоящих перед руководством области. Сегодня в Оренбуржье активно изучается опыт регионов, где погодные и климатические условия схожи с оренбургскими, а урожайность при этом выше и сельхозпроизводство эффективнее.

- Мы выдаем гранты фермерам, усиливаем господдержку агропроизводства, ориентируясь на хозяйства, в которых соблюдаются агротехнологии, применяются минеральные удобрения, закупается высокопродуктивный скот, обновляется техника. До конца этого года будет разработана и принята программа развития агропромышленного комплекса Оренбуржья, в которой будут учтены все актуальные направления повышения эффективности и продуктивности АПК региона, - констатировал Денис Паслер.

Власть Работа власти Регионы Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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