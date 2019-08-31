В Оренбуржье примут программу развития АПК

До конца текущего года в Оренбуржье будет разработана и принята программа развития агропромышленного комплекса региона, в которой будут учтены все актуальные направления повышения эффективности и продуктивности. Кроме того, в области планируют запустить сразу нескольких крупных программ, которые должны улучшить качество жизни на селе.

Об этом рассказал врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер на заседании областного Совета старейшин. Одной из главных тем обсуждения стали вопросы развития сельских территорий.

Врио губернатора напомнил собравшимся о том, что Правительство РФ разработало специальную комплексную программу, рассчитанную до 2025 года. Она максимально полно охватывает проблемы села и предлагает конкретные способы их решения. От регионов требуется активное участие.

Докладчик назвал наиболее острые проблемы сельской глубинки. Это высокий - в два раза выше, чем в городе, - уровень безработицы, низкая заработная плата, нехватка кадров в сельском здравоохранении и образовании, устаревшие и изношенные объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Во многом этими факторами обусловлен массовый отток сельских жителей - особенно молодежи и специалистов - в город.

- Наша задача - системно и быстро начать решать эти проблемы, дать селу новую надежду. Иначе страна и регион просто потеряет людей, которые могут и умеют работать на земле, - подчеркнул Денис Паслер. - В июле мы подали заявку в Минсельхоз России на сумму более 1,7 миллиарда рублей. Средства пойдут на реализацию нескольких крупных программ, которые должны улучшить качество жизни в сельских территориях Оренбуржья. Это обеспечение сельчан доступным жильем по льготным программам и доступной ипотеке, создание рабочих мест и развитие рынка труда, благоустройство сел и развитие инженерной инфраструктуры, включая дороги и ЖКХ. Плюсом - те социальные вопросы, которые мы решаем в рамках уже упомянутых мною национальных проектов.

Как отмечалось в докладе, 40 процентов жителей региона - сельчане, и без поддержки сельских территорий область не сможет развиваться. Укрепление экономики села и развитие агропроизводства значатся в числе приоритетных задач, стоящих перед руководством области. Сегодня в Оренбуржье активно изучается опыт регионов, где погодные и климатические условия схожи с оренбургскими, а урожайность при этом выше и сельхозпроизводство эффективнее.

- Мы выдаем гранты фермерам, усиливаем господдержку агропроизводства, ориентируясь на хозяйства, в которых соблюдаются агротехнологии, применяются минеральные удобрения, закупается высокопродуктивный скот, обновляется техника. До конца этого года будет разработана и принята программа развития агропромышленного комплекса Оренбуржья, в которой будут учтены все актуальные направления повышения эффективности и продуктивности АПК региона, - констатировал Денис Паслер.